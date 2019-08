PSG : Coutinho à Paris, cette info mercato chamboule tout

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Dimanche soir, RMC lâchait une grosse information en indiquant que le Paris Saint-Germain n’était plus si loin que cela d’un accord avec le FC Barcelone concernant le transfert de Neymar. Pour résoudre l’équation, le champion d’Espagne était prêt à inclure Philippe Coutinho dans la transaction, une possibilité qui ne déplait pas à Paris, les dirigeants franciliens ayant entamé des discussions contractuelles avec le Brésilien. Mais en ce début de semaine, une information inattendue vient chambouler les plans du PSG et de Barcelone.

En effet, le Mundo Deportivo et Sport indiquent qu’en parallèle, des négociations sont en cours entre Philippe Coutinho… et le Bayern Munich. Pour les deux médias espagnols, il serait question d’un prêt payant avec option d’achat, comme c’était le cas de James Rodriguez par le passé. Reste désormais à voir si le Barça finalisera ce deal, ce qui pourrait paraître surprenant alors que le PSG était enfin prêt à accepter une offre d’échange dans l’opération Neymar. Dans le dossier Coutinho, l’avis du joueur sera également primordial et pour l’heure, rien ne fuite à ce sujet. Mais nul doute que la perspective d’évoluer pour le champion d’Allemagne doit séduire Philippe Coutinho…