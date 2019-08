PSG : Courtois, Navas ou Donnarumma pour être n°1 à Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Interrogé sur la situation d'Alphonse Areola, désormais n°1 incontestable au Paris Saint-Germain après la vente de Kevin Trapp, Thomas Tuchel a confirmé que le champion du monde français était parti pour être titulaire cette saison, l'entraîneur allemand précisant toutefois qu'Areola devait montrer qu'il avait les épaules suffisamment solides pour assumer ce rôle. Mais à priori, Leonardo a lui clairement l'intention de renforcer ce poste de gardien de but toujours sensible au PSG où le turn-over a été colossal depuis le rachat par Qatar Sports Investments en 2001. Ce dimanche, L'Equipe dévoile les noms des trois gardiens susceptibles de débarquer au Paris SG d'ici la fin du mercato.

Les trois futurs éventuels concurrents d'Alphonse Areola sont Thibaut Courtois, qui a du mal à s'imposer totalement et définitivement au Real Madrid, Keylor Navas, le suppléant du gardien international belge chez les Merengue et enfin Gianluigi Donnarumma, le portier international italien de l'AC Milan que connaît particulièrement bien Leonardo. Le quotidien sportif affirme que c'est Navas qui est le plus proche du Paris Saint-Germain, car il entame sa dernière année de contrat au Real Madrid même si Zinedine Zidane l'apprécie énormément. De plus, le portier costaricien a un salaire qui est du niveau de celui que touchait Kevin Trapp au PSG (4ME par saison), ce qui est raisonnable pour le club de la capitale.