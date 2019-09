PSG : Courir après Mbappé pour un selfie, il ne le fera plus jamais

Dans : PSG, Info.

Champion du monde avec les Bleus en 2018, Kylian Mbappé est devenu une idole dans tous les stades de France.

Tout au long de la saison dernière, l’attaquant du Paris Saint-Germain a pu mesurer sa cote de popularité, souvent au-dessus de celle de son coéquipier Neymar. La preuve lors d’un déplacement à Toulouse le 31 mars dernier, lorsque l’ancien Monégasque avait vu un spectateur arriver en sprint sur la pelouse pour lui demander un selfie juste avant la fin de la première période. Rapidement rattrapé par les agents de sécurité, l’homme n’avait provoqué qu’une brève interruption de la partie.

Mais les conséquences sont quand même lourdes pour le coupable, dont l’avocat Me Mathieu Peter a annoncé une amende de 1 500 euros avec sursis, plus une interdiction de stade pour six mois contre son client. Une sanction plutôt dissuasive pour ce supporter « occasionnel » du Paris Saint-Germain, qui avait réussi à prendre la photo espérée, mais sans parvenir à la récupérer puisque son téléphone avait été saisi par la sécurité. En tout cas, cet épisode n'avait pas perturbé Mbappé, auteur du seul but de la rencontre à la 74e minute.