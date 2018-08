PSG : Courbis explique pourquoi Neymar a changé à cause de Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que Kylian Mbappé est sur le devant de la scène au Paris Saint-Germain, Neymar a dû changer son comportement pour ne pas tomber dans l'oubli, selon Rolland Courbis.

Depuis samedi, et son doublé salvateur sur la pelouse de Guingamp lors de la deuxième victoire du club de la capitale française en championnat (3-1), et plus généralement depuis la Coupe du Monde 2018 remportée par l'équipe de France, Kylian Mbappé est clairement la figure de proue du football français. Un an après son arrivée au PSG, l'attaquant de 19 ans est donc en train de placer Neymar, le joueur le plus cher de l'histoire, dans l'ombre. Un véritable problème pour le Brésilien, qui est venu au PSG pour être LA star, suite à plusieurs saisons derrière Messi. Pour reprendre le dessus sur Mbappé au cours des prochaines semaines, le Ney a donc décidé de changer sa façon d'être, d'après Rolland Courbis.

« Mbappé n’a pas changé de statut uniquement avec la rentrée de samedi face à Guingamp, c’est surtout avec la Coupe du monde. D’un côté Kylian Mbappé la gagne, de l’autre Neymar ne la gagne pas et en plus se fait critiquer. Neymar a beaucoup changé durant l’intersaison. Je trouve qu’il a changé, en bien. Neymar voit arriver Mbappé et est obligé de changer son comportement, car il devenait insupportable et antipathique pour tout le monde. Depuis la reprise, je trouve un Neymar sympa, sans avoir un comportement extravagant sur le terrain », a balancé, sur RMC, le consultant, qui estime donc que le nouveau statut de Mbappé pousse Neymar dans ses retranchements, avec une certaine réussite pour le moment, vu que l'Auriverde a marqué deux buts et délivré une passe décisive lors des deux dernières rencontres.