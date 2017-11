PSG : Coup dur, cette arrivée très attendue tombe à l’eau

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain, qui n’a clairement pas à se plaindre de son pouvoir de persuasion en ce qui concerne les joueurs, n’a pas la même réussite dans d’autres fonctions.

Sans directeur de la sécurité depuis le départ de Jean-Philippe D’Hallivilée, le 1er octobre dernier, le club de la capitale avait jeté son dévolu sur Laurent Simonin, en relations avec le club depuis longtemps en raison de sa position de contrôleur général à la Préfecture de Paris. Ce dernier avait même trouvé un accord avec le PSG pour son futur contrat, mais il fallait pour cela l’aval de sa hiérarchie. Celui-ci a été doublement refusé, tout d’abord par la recommandation du rapporteur, puis par la commission de déontologie de la fonction publique.

Ce mouvement du public au privé n’a donc pas été autorisé, et n’aura donc pas lieu, sauf si Simonin démissionnait de son poste, avec donc l’impossibilité de revenir dans la fonction publique par la suite. Une mauvaise nouvelle pour le club parisien, qui pensait avoir trouvé son nouveau directeur général de la sécurité, et va devoir se relancer dans des recherches pour ce poste très sensible et très observé, le retour des supporters du PSG au stade et dans les déplacements étant toujours scruté de près par la direction.