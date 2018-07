PSG : Coup de tonnerre signé Tuchel dans le dossier Rabiot !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Depuis quelques jours, la possibilité de voir Adrien Rabiot quitter le Paris SG pour rejoindre le FC Barcelone est de plus en plus évoquée, surtout côté espagnol où on affirmait même mercredi qu'un accord salarial avait été trouvé sur une base énorme de 600.000 euros par mois pour le milieu de terrain français. Sauf que jusqu'à ce jeudi, on pensait que Nasser Al-Khelaifi ne souhaitait pas laisser partir Adrien Rabiot, même si le patron du PSG avait été clairement agacé par l'attitude de la maman du milieu de terrain, laquelle avait contacté plusieurs clubs depuis le début du mercato, et surtout par le refus d'Adrien Rabiot d'être réserviste en équipe de France.

Mais cette position du président du Paris Saint-Germain aurait été totalement changée par Thomas Tuchel. En effet, selon Le Parisien, le nouvel entraîneur allemand du PSG aurait validé le départ d'Adrien Rabiot, Tuchel ne comptant pas réellement sur ce dernier pour la saison prochaine. « Le nouvel entraîneur du PSG Thomas Tuchel n’a pas érigé Adrien Rabiot en priorité absolue. Bien sûr, l’Allemand apprécierait de pouvoir disposer de ses services. Mais pas au point de se mettre en quatre pour lui. Concrètement, il a signifié à ses dirigeants, il y a déjà plusieurs semaines, qu’il ne s’opposerait pas au départ du Duc. Cette hypothèse est désormais en train de prendre forme », précise le quotidien francilien, qui rappelle qu'Adrien Rabiot n'a plus qu'un an de contrat avec le Paris SG et qu'en cas de refus de Nasser Al-Khelaifi de le laisser partir au Barça, alors il pourrait partir pour zéro euro dans un an. De quoi forcément inciter le PSG à trouver un accord avec le FC Barcelone. Et vite.