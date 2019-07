PSG : Coup de tonnerre, Paris s'offre Diallo pour 32 ME !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Après avoir renforcé son milieu de terrain en s’attachant les services de Pablo Sarabia et d’Ander Herrera, le Paris Saint-Germain pourrait bien faire le nécessaire pour recruter en défense au mercato. Et pour cause, le club de la capitale n’est pas certain de conserver à la fois Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Un renfort est nécessaire pour redynamiser cette défense et si Matthijs De Ligt a longtemps été la priorité, cette piste appartient désormais au passé, le Néerlandais était tout proche de signer à la Juventus Turin contre une somme avoisinant 70 ME.

En revanche, la piste Abdou Diallo est plus que jamais d’actualité. Et pour preuve, L’Equipe indique qu’un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund pour le transfert de l’international français, moyennant 32 ME. « De source allemande, le défenseur central de Dortmund arrivera dans les prochaines heures à Paris. Le joueur l'a laissé entendre ce dimanche midi à ses coéquipiers francophones Dan-Axel Zagadou et Raphael Guerreiro. Pour s'engager rapidement avec le club de la capitale ? Selon nos informations, le processus est en tout cas très bien engagé. À tel point que la visite médicale serait déjà programmée » indique le quotidien national tandis que du côté de Yahoo Sport, on évoque une signature lundi ou mardi pour Abdou Diallo à Paris. Un dossier qui aura été bouclé rapidement par les différents acteurs de ce dossier.