PSG : Coup de tonnerre, Neymar absent contre Nîmes !

Dans : PSG, Ligue 1.

Les révélations de la presse espagnole vendredi étaient exactes, Neymar, qui s'est entraîné normalement ce samedi matin et ne semblait avoir aucun souci physique, ne figure pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la rencontre de dimanche soir entre le PSG et Nîmes. « Neymar n’a pas fini l’entraînement, ce n’est pas possible qu’il joue demain », a indiqué Thomas Tuchel pour justifier cette absence de la star brésilienne pour ce premier match de la saison au Parc des Princes.

Juste avant la prise de parole de l'entraîneur allemand, Leonardo avait indiqué que Neymar avait un léger souci physique, mais qu'effectivement tant que le PSG aurait des discussions avec d'autres clubs sur le cas du joueur brésilien, il ne sera pas retenu dans le groupe du Paris Saint-Germain. « Des discussions effectives existent », a précisé le directeur sportif du club de la capitale sans en dire plus sur la nature de ces négociations en cours concernant Neymar.