PSG : Coup de tonnerre avec Thiago Silva et Edinson Cavani ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Thiago Silva et Edinson Cavani ont un point commun, ils arrivent en fin de contrat au Paris Saint-Germain. Mais les deux joueurs sud-américains pourraient bien en avoir un autre, puisque Nasser Al-Khelaifi et Leonardo auraient décidé de ne pas les prolonger.

C'est probablement une page de l'histoire du PSG version Qatar qui va se tourner en fin de saison si l'on en croit ESPN. Le média américain affirme ce mercredi que les dirigeants du Paris SG, et surtout Leonardo, pensent que la carrière d’Edinson Cavani est sur la pente descendante, El Matador ayant de plus en plus souvent des pépins physiques. Même s’il est le chouchou des supporters du PSG, et que dans un premier temps le directeur sportif du club de la capitale était tenté de répondre favorablement aux perches tendues régulièrement par Edinson Cavani, il aurait été finalement décidé de ne pas y donner suite et donc de laisser partir libre le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale.

Pour Thiago Silva, Leonardo ne semble avoir aucun doute, le défenseur brésilien de 35 ans n’étant pas du tout une priorité, même s’il fait un excellent début de saison avec le Paris Saint-Germain. Les responsables du PSG ne souhaitent pas prolonger le capitaine brésilien, et ils seraient même déjà en quête de son remplaçant lors du prochain mercato.