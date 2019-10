PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Cavani ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Absent ces dernières semaines sur blessure, Edinson Cavani a fait son retour à l’entrainement en cette fin de semaine, et pourrait donc retrouver le groupe à l’occasion de la réception d’Angers ce samedi.

Si le PSG est diminué sur le plan offensif et pourrait bien rapidement devoir faire confiance à son buteur uruguayen, ce dernier n’est plus vraiment aussi indispensable qu’à une époque où il enfilait les buts comme des perles et courait aux quatre coins du terrain. Avec son contrat qui prend fin en juin 2020, l’ancien napolitain ne laisse aucun doute au sujet de son avenir. Il ne laisse transparaitre aucune volonté de prolonger au Paris Saint-Germain, et à 32 ans, il se prépare donc à quitter le club libre. Et peut-être même plus tôt que prévu.

Cavani aimerait en effet être libéré de son contrat dès le 1er janvier 2020, afin de rejoindre la franchise de l’Inter Miami à temps pour préparer sa première saison en MLS, qui débutera en mars 2020, annonce la presse espagnole. Il faudrait pour cela que le PSG se montre très conciliant avec l’Uruguayen, qui espère un geste pour services rendus. Mais le club de la capitale n’imagine pour le moment pas se priver d’un avant-centre, alors qu’il a eu beaucoup de mal à en trouver un cet été, et pourrait avoir besoin du sens du but et de l’expérience de Cavani pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions.