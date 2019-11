PSG : Coup de théâtre pour Kurzawa, il craque avant le mercato

Dans : PSG.

Complètement hors du coup cette saison, Layvin Kurzawa approche à grands pas de la fin de son aventure à Paris. Le défenseur pourrait même partir plus tôt que prévu.

L’ancien monégasque avait assez logiquement la volonté d’aller au bout de son contrat pour choisir librement sa prochaine destination. Difficilement évitable pour un joueur qui ne répond plus aux attentes à Paris, et a nettement perdu son statut de titulaire au profit de Juan Bernat. Mais Leonardo pourrait bien réussir un joli coup avec son défenseur gauche, qui selon L’Equipe, accepterait l’idée d’être transféré dès le mois de janvier, afin de relancer au plus vite sa carrière. Car Leonardo a trouvé des clubs intéressés par Kurzawa.

Outre le Milan AC, avec qui il négocie depuis plusieurs semaines, le PSG discute en effet avec plusieurs formations du Top6 anglais, ce qui ne serait pas un point de chute négligeable pour Kurzawa. Même si ce n’est pas forcément une place de titulaire qui l’attend en Premier League, l’idée de relancer sa carrière dans un championnat qui le séduit a en tout cas fait changer d’avis le latéral gauche, désormais prêt à quitter Paris au moins de janvier. Il s’agirait d’une très bonne affaire pour le PSG, qui récupérerait 6 à 7 ME, et dispose toujours de Diallo capable de jouer sur le côté gauche en doublure. Mais aussi du polyvalent De Sciglio si jamais Leonardo parvenait à le faire venir au mois de janvier en provenance de la Juventus.