PSG : Coup de théâtre à Paris, Adrien Rabiot est toujours suspendu !

Dans : PSG, Ligue 1.

Adrien Rabiot ayant fait son retour à l'entraînement avec le groupe de Thomas Tuchel, tout le monde pensait que le milieu de terrain pouvait être un joker surprise pour les quatre derniers mois de la saison au Paris Saint-Germain, après une longue mise au placard. Alors que certaines sources affirmaient même que Nasser Al-Khelaifi envisageait de réouvrir les négociations pour proposer une prolongation à Adrien Rabiot, l'entraîneur allemand a mis subitement un terme à toutes ces rumeurs visiblement totalement fausses.

En effet, ce samedi, à la veille du déplacement du PSG à Lyon, Thomas Tuchel a été très clair concernant l'éventuel retour d'Adrien Rabiot dans son groupe et dans un onze de départ à Paris. « Si j’ai demandé la réintégration d’Adrien Rabiot ? Non je n’ai pas demandé cela. La situation est la même qu’en novembre, lorsque le club a décidé de suspendre Adrien. Et comme je l'ai déjà dit, je peux comprendre le club et donc j’accepte cette décision. Rien n’a changé, la situation est identique », a prévenu l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui met un terme au débat sur le cas Adrien Rabiot. Le divorce est consommé entre le PSG et son milieu de terrain, et ce n'est pas un maigre mercato d'hiver qui va changer les choses.