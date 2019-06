PSG : Coup de chaud pour Leonardo, la Lazio lui sort un prix salé

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Ce n’est pas l’idéal pour proposer de gros coups, mais les plans ont totalement changé cet été en ce qui concerne le recrutement. Des pistes étudiées ont été oubliées avec le départ d’Antero Henrique et le retour de Leonardo. Ce dernier, qui a toujours un œil aiguisé quand il s’agit de récupérer des joueurs en provenance de Serie A, n’a pourtant pas validé la piste menant à son compatriote Allan. Au contraire, le Brésilien estime que Sergej Milinkovic-Savic est le joueur qu’il faut pour l’entrejeu parisien, lui qui a plus un profil de maitre à jouer et de premier relanceur que de harceleur.

Résultat, le PSG et la Lazio Rome se sont rapprochés ces derniers jours pour en discuter, sans vraiment de retours positifs. Leonardo a en effet essayé d’inclure Leandro Paredes dans un deal permettant de récupérer le Serbe. Sans résultat selon Paris United, qui affirme que Claudio Lotito ne fera aucune concession et compte bien vendre son milieu de terrain au prix le plus fort si jamais il devait y avoir un transfert. Voilà qui risque tout de même de calmer les choses, le Paris Saint-Germain n’étant pas spécialement disposer à mettre 80 ME pour Milinkovic-Savic, le prix toujours espéré par le club romain pour le céder.