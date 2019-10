PSG : Coup de chaud en Premier League, Thomas Tuchel apprécie

Dans : PSG, Premier League, Ligue 1.

Prolongé l’été dernier, Thomas Tuchel a les faveurs des propriétaires du Paris Saint-Germain, ce qui compte forcément beaucoup pour sa tranquillité.

En revanche, il n’a pas la même cote auprès de Leonardo, qui ne l’a pas choisi, et envisage de changer d’entraineur à moyen terme. A moins que les résultats sportifs ne poussent l’entraineur allemand vers la sortie plus tôt que prévu, lui qui a déjà épuisé une partie de son crédit lors de la déroute face à Manchester United en Ligue des Champions la saison passée. C’est pourquoi le nom de Massimiliano Allegri, qui a passé la main à la Juventus l’été dernier, revient avec insistance.

L’entraineur italien fait partie des techniciens suivis de près par Leonardo, mais la réciproque n’est pas forcément de mise. Selon The Sun, Allegri n’a pas d’attirance spéciale pour le PSG et la Ligue 1, et aimerait surtout tenter sa chance dans les prochains mois en Premier League, un championnat qu’il souhaite découvrir. A l’heure où les postes à Tottenham comme à Manchester United pourraient être à pourvoir prochainement, cet intérêt n’est peut-être pas si innocent. Ce n’est pas Thomas Tuchel qui s’en plaindra, lui dont le poste n’est pas véritablement en danger, malgré quelques balbutiements en Ligue 1.