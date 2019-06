PSG : Contact établi, Paris fonce sur Coutinho !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Le mercato n’a officiellement ouvert ses portes que la semaine dernière mais déjà, les rumeurs fusent dans tous les sens au Paris Saint-Germain.

Un jour cela concerne Kylian Mbappé, le lendemain il s'agit Neymar. Et ces dernières heures, la tendance est à un départ du Brésilien. Tout du moins, cette hypothèse a pris de l’épaisseur, RMC et L’Equipe s’accordant pour dire que l’ancienne star du FC Barcelone affichait un spleen et avait émis la volonté de faire ses valises au mercato. Si le PSG n’a pas l’intention de vendre son numéro dix, il assure néanmoins ses arrières en négociant la venue de son potentiel successeur.

La preuve, Sky Sports affirme que des négociations ont débuté entre le Paris Saint-Germain et l’entourage de Philippe Coutinho. Actuellement au Brésil pour disputer la Copa America, l’ancien de Liverpool a d’ores et déjà expliqué qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone au mercato. Paris est une option crédible, le joueur n’ayant aucunement envie de rejoindre Manchester United, qui le convoite également. Surtout, le Barça pourrait profiter d’éventuelles négociations entre Coutinho et le PSG pour soumettre l’idée d’un échange avec Neymar aux dirigeants parisiens. Reste à voir si cette possibilité séduira le duo Leonardo-Al Khelaifi.