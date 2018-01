PSG : Confiant, le Real pense se refaire une santé pour la LdC

Dans : PSG, Liga, Ligue des Champions.

En proie au doute après plusieurs mauvais résultats en Liga, le Real Madrid de Zinedine Zidane sait qu'il sera fin prêt pour défier le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

« N'écoutez pas ce qu'ils disent. Nous allons nous relever. Nous ne méritons pas ça, mais nous devons continuer à travailler. Et nous pouvons toujours gagner deux titres ». C'est en ces mots, relayés par le quotidien Marca, que Zinedine Zidane a tenté de remobiliser ses troupes après la défaite face à Villarreal samedi dernier au Bernabeu (0-1). Irrémédiablement lâchés dans la course au titre en Liga, sachant que le Barça est à 19 points avec un match en plus, les Merengue n'ont plus aucune ambition en championnat, mise à part celle de terminer sur le podium pour l'honneur et la place en Ligue des Champions. Désormais, le Real veut se concentrer sur la Coupe du Roi, et surtout sur la Ligue des Champions.

Double tenant du titre, le club madrilène souhaite conserver sa couronne. Pour cela, il faudra d'abord venir à bout du PSG dès les huitièmes de finale. Pas une mince affaire quand on voit la puissance de frappe du club francilien, qui pourra notamment compter sur Mbappé, Cavani et Neymar pour faire la différence. Mais Zizou a confiance en son groupe, qui s'améliore au fil des jours malgré les échecs. Selon l'entraîneur de la Maison Blanche, « la bonne attitude de ses joueurs se traduira bientôt par de bons résultats, et ce dès que les buts arriveront ». Optimiste de nature, le manager français souhaite désormais réinsuffler la culture de la gagne à son vestiaire. Et le double quart de finale face à Leganes en Coupe du Roi, dans cette dernière quinzaine de janvier, pourrait permettre de relancer la machine avant le grand choc face à Paris. Ce qu'Unai Emery n'espère pas...