PSG : Comment Neymar manipule Messi pour revenir au Barça

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Toujours bloqué au Paris Saint-Germain, Neymar commence sérieusement à s’impatienter.

L’attaquant parisien attend désespérément un accord entre le club de la capitale et le FC Barcelone, dont la première offre concrète a été repoussée. Rappelons que le champion d’Espagne a proposé un prêt avec une option d’achat jugée insuffisante. A dix jours de la fermeture du marché des transferts, ça ne sent pas bon pour le Brésilien, qui refuse pourtant d’envisager un nouvel exercice à Paris. C’est pourquoi l’ancien Barcelonais a trouvé un moyen de pression pour faire bouger le Barça.

En effet, Neymar est en contact permanent avec ses ex-coéquipiers en Catalogne, dont ses amis Lionel Messi et Luis Suarez. Et selon le quotidien Sport, le Parisien en profite pour les tenir au courant sur l’avancée, ou plutôt sur le blocage de son feuilleton. Neymar aurait confié ses doutes aux Blaugrana suite à l’offre rejetée, tout en assurant qu’il était toujours déterminé à revenir. Sans doute une manière d’inciter les cadres du Barça à mettre la pression sur leurs dirigeants. A supposer que ces derniers aient vraiment les moyens et l’intention d’aller plus loin dans les négociations.