PSG : Comment Létang a remis Ibrahimovic à sa place au PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Désormais président du Stade Rennais, Olivier Létang va retrouver ce samedi après-midi un club qu'il connaît particulièrement, à savoir le PSG. Ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Olivier Létang revient dans Ouest-France sur son passage au sein du club de la capitale, et notamment sur la manière dont il a géré les rapports entre le PSG et les stars qui y sont arrivées depuis le rachat par le Qatar.

Et le patron du club breton d'évoquer le cas Ibrahimovic. « Je suis allé voir Carlo Ancelotti au Bayern Munich, l’institution est très forte. Au Real Madrid, pareil. Personne ne dépasse l’institution. L’idée, à Paris, était de construire vite le club mais en gardant l’institution. J’adore Zlatan Ibrahimovic, on a une très bonne relation, mais quand je suis arrivé il y avait Zlatan au-dessus du club. L’idée, ça a été de remettre le club au-dessus de Zlatan, de construire une institution très solide. C’était important… Mais ça, les grands joueurs le savent, ils ne sont pas fous. Ils savent que le club est plus important et ils le respectent sans problème », explique Olivier Létang dans le quotidien régional.