PSG : Comment le Barça a snobé Mbappé au mercato

Auteur d’un doublé avec les Bleus contre l’Argentine samedi, Kylian Mbappé est indéniablement l’arme offensive n°1 de l’Equipe de France dans ce Mondial. Et du côté du Paris Saint-Germain, on ne doit pas regretter d’avoir posé 180ME sur la table l’été dernier pour le recruter en provenance de Monaco. Pourtant, c’est en Espagne que le natif de Bondy aurait pu continuer sa carrière, comme le confirme le média TV3. A en croire la chaîne de télévision catalane, Roberto Fernandez et Pep Segura, qui gèrent le recrutement au Barça, ont eu l’opportunité de le recruter mi-juillet.

A cette époque, le PSG s’occupe du transfert de Neymar et ne s’est pas encore attaqué à Kylian Mbappé. Et les dirigeants du Barça avaient conclu un accord de principe à environ 120ME avec l’AS Monaco pour l’attaquant de 19 ans selon le média. Mais finalement, les dirigeants barcelonnais ont changé d’avis à la dernière minute et ont préféré mettre le paquet sur Ousmane Dembélé, recruté en provenance du Borussia Dortmund. Si le talent de l’ancien Rennais ne doit pas être remis en cause, il est évident qu’il doit y avoir des regrets du côté du Camp Nou d’avoir snobé Kylian Mbappé pour l’autre attaquant des Bleus, bien moins en vue dans ce Mondial…