PSG : Ciao Cavani, il préfère déjà Icardi

Dans : PSG, Ligue 1.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani risque de vivre une dernière saison compliquée.

Outre ses blessures de plus en plus régulières, l’Uruguayen a vu Kylian Mbappé s’emparer de l’axe en son absence la saison passée. Pour le moment, la MCN n’a toujours pas été reconstituée sur le long terme par Thomas Tuchel, et ce pourrait même ne plus être sa priorité. En effet, titulaire malgré un manque de jambes assez évident, Mauro Icardi a apporté un précieux point d’appui contre le Real Madrid. Et quand Mbappé et Neymar seront de retour, l’Argentin risque d’être apprécié par son art de remiser, de se démarquer et d’attirer les défenses. C’est pourquoi Mickaël Madar explique que la tendance en pointe est en train de s’inverser.

« Je trouve qu’il participe énormément au jeu et qu’il est très bon dos au but. Son jeu, plus fin sur le plan technique, correspond davantage au jeu du PSG et à ce qu’en attend Tuchel. Icardi sent le jeu, il est toujours en mouvement et il a été par exemple un relais précieux pour Bernat sur le premier but. Alors oui, il a tout pour déloger Cavani… », a souligné l’ancien attaquant du PSG dans les colonnes de L’Equipe. A confirmer en cas de montée en puissance, et aussi en fonction du retour de blessure de Cavani, qui va devoir cravacher pour retrouver son meilleur niveau.