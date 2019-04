PSG : Choupo-Moting s'est déchiré, une drôle d'explication tombe

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes, Eric-Maxim Choupo-Moting a réalisé un geste qui restera sans doute dans l’histoire du championnat de France. Et pour cause, l’international camerounais du PSG a tout simplement sauvé sur la ligne de but une tentative… de son partenaire Christopher Nkunku, qui allait marquer. Une action qui fait rire jaune du côté de la capitale française et notamment chez Thomas Tuchel, à l’origine du recrutement de l’ancien attaquant de Mayence, où les deux hommes ont collaboré par le passé.

« Je pense qu’il lui manque beaucoup de confiance. Le rôle de Choupo est différent. Il n’est pas ici pour commencer toujours. Maintenant, il commence toujours parce qu’il manque beaucoup de joueurs. Ce n’est pas son rôle. C’est un remplaçant très, très bien. Si tu commences beaucoup de matchs pour le PSG comme attaquant, tu dois avoir de la confiance. C’est très malheureux. Il a bien commencé, avec un but. Après, il arrête ce ballon sur la ligne. C’était le 2-1 pour nous. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça (sourire) » a expliqué Thomas Tuchel. C’est donc car Choupo-Moting est habituellement un remplaçant qu’il s’est déchiré à ce point. Drôle d’explication de la part du coach allemand…