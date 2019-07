PSG : Choupo-Moting refuse de lâcher son contrat en or à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En rejoignant le Paris Saint-Germain l’été dernier, Eric-Maxim Choupo-Moting a signé le contrat de sa vie.

Avec un salaire estimé à près de 4 ME par an dans la capitale française, l’international camerounais n’est pas pressé de faire ses valises au mercato. Et tandis que son nom circule avec insistance en Turquie, le capitaine du Cameroun a confié après la défaite des siens face au Nigéria qu’il n’avait aucunement l’intention de partir. Pour le Parisien, les bruits à son sujet ne sont que des rumeurs…

« Les rumeurs sur mon avenir ? Ils doivent bien parler de quelque chose, sinon ça devient ennuyeux (rires) ! J’ai encore un contrat au PSG et je m’y sens bien. Je ne me prends pas la tête avec ça » a confié l’attaquant du Paris Saint-Germain, interrogé par beIN SPORTS. Pour rappel, l’attaquant camerounais de 30 ans, visiblement peu affecté par les moqueries récurrentes dont il est victime, est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2020. Et à moins qu’il reçoive un pont d’or de Turquie, de Chine ou du Moyen-Orient, il devrait honorer ce contrat jusqu’au bout.