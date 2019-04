PSG : Choupo-Moting explique son incroyable geste !

Dans : PSG, Ligue 1.

Éric Maxim Choupo-Moting, buteur du PSG, après le match nul contre Strasbourg (2-2) : « On a eu assez d'occasions et c'est dommage de ne pas avoir gagné ici, à la maison. On veut gagner chaque match et les supporters étaient encore tous derrière nous. Ça fait mal, mais on doit continuer. C'est comme ça le football. L’action avec Nkunku ? En fait, je pensais, au début, qu'il allait peut-être me faire la passe, il a tiré. Je pensais que le défenseur allait prendre le ballon et, après, j'ai hésité à prendre le ballon, je me suis demandé si j'étais hors-jeu et ça va très vite. Je touche le ballon, mais ça va sur le poteau et c'est très dommage car je crois que le ballon de Nkunku entrait normalement. Je suis désolé pour ça, mais il faut qu'on continue et qu'on garde la tête haute. Un PSG sacré à Lille ? Oui, bien sûr, on va tout donner, on veut gagner ce match, c'est clair. C'est dommage car c'est toujours mieux à la maison devant nos supporters, mais c'est comme ça. On continue », a-t-il déclaré sur Canal+.