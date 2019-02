PSG : « Choupo-Merding le Mitroglou du PSG », ça cogne dur !

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

En l'absence de Neymar, et Kylian Mbappé ayant été laissé sur le banc de touche, Eric Choupo-Moting a été titularisé samedi contre Bordeaux. Et le moins que l'on puisse dire est que l'attaquant du Paris Saint-Germain, arrivé à la surprise générale de Stoke City dans les derniers instants du mercato estival 2018, n'a pas du tout convaincu. Lent, pas précis, Eric Choupo-Moting n'a fait que des mauvais choix, et forcément les critiques lui tombent dessus après cette prestation totalement ratée d'un joueur que voulait Thomas Tuchel.

Supporter du Paris Saint-Germain, mais jamais avare de bons mots, Florian Gazan y est allé de sa critique incisive à l'encontre de l'attaquant qui pourrait jouer mardi contre Manchester United si Edinson Cavani ne revient pas de sa blessure. « Voilà pourquoi Tuchel fait jouer Choupo depuis 2 matchs : pour le préparer pour Old Trafford ! #autantenrire. Choupo-Merding… Le PSG tient son Mitroglou ! Comment Tuchel a-t-il pu vouloir un joueur aussi faible ? », s'interroge, selon des propos relayés par FootRadio.com, le journaliste de RTL, qui n'est pas tendre avec Eric Choupo-Moting. Hélas, sur ce coup-là, il est difficile de donner totalement tort à Florian Gazan, tant l'attaquant de 29 ans suscite bien des questions y compris chez les supporters du Paris Saint-Germain.