PSG : Choupo c'est Neymar, Pierre Ménès rigole à peine

Privé de Neymar puis du duo Cavani-Mbappé durant le match, le Paris Saint-Germain s’en est remis à Éric-Maxim Choupo-Moting pour se défaire de Toulouse. L’international camerounais, qui a remplacé Edinson Cavani en première mi-temps, a été l’auteur d’un très joli doublé. De quoi calmer au moins provisoirement les critiques, nombreuses envers l’ancien attaquant de Stoke City, depuis sa venue dans la capitale française l’été dernier. Sur son blog, Pierre Ménès a d’ailleurs salué la performance de l’homme du match, auteur d’un but à la Neymar. Et il ne se moque pas…

« Je ne suis pas toubib, je ne sais pas donc pas quelle sera l’indisponibilité de Cavani. Pour Mbappé en revanche, qui a semblé se claquer à pleine vitesse à la cuisse gauche, si ce diagnostic est confirmé ce sera grand minimum un mois. Paris s’en est donc remis à Choupo-Moting, ce qui n’incitait guère à l’optimisme après les prestations du Camerounais l’an passé, mais on a tout de suite vu qu’il était plus à l’aise dans ses prises de balle, plus remuant et c’est lui qui a ouvert le score avec une roulette au milieu de cinq Toulousains enchaînée avec une frappe sèche du gauche qui rentre avec l’aide du poteau. Honnêtement, si c’est Neymar ou Mbappé qui marque ce but, il fait le tour de la planète pendant une semaine. Et Choupo ne s’est pas arrêté là puisqu’il a réussi le doublé en reprenant un bon centre en retrait de Bernat » a indiqué le chroniqueur du Canal Football Club, qui sait néanmoins que Choupo-Moting ne sera pas suffisant pour combler les absences de Cavani et Mbappé, tous les deux blessés. Il est donc grand temps que Neymar revienne…