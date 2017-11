PSG : Chelsea rêve de Malcom, mais se contentera de Lucas au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Bordeaux.

Il va y avoir du mouvement au PSG cet hiver dans le sens des départs, avec un ailier brésilien qui peut déjà préparer ses valises.

Invité à se trouver un nouveau club cet été, Lucas a fini par comprendre le message. L’attaquant parisien, qui n’était pas très chaud pour quitter le club de la capitale en cours de saison, s’est rendu à l’évidence puisqu’il semble de plus en plus loin dans la hiérarchie offensive du Paris Saint-Germain. Courtisé dans un premier temps par deux clubs brésiliens, l’ancien joueur de Sao Paulo n’a aucune envie de revenir au pays, ce qui serait considéré comme un échec. Dès lors, deux pistes plus solides en Europe se présentent. Selon UOL, en dépit de finances dans un état plus critique que prévu, le Milan AC rêverait de recruter l’ailier brésilien pour relancer son équipe. Malgré un recrutement onéreux cet été, le club lombard ne décolle toujours pas en Serie A, et a besoin de revenir sur les premières places pour éviter un premier fiasco.

L’autre candidat est beaucoup plus crédible puisqu’il s’agit de Chelsea. Le club londonien suit depuis quelques temps déjà la situation de Lucas Moura, et pourrait lui offrir un rebond dans un club de premier plan, surtout que cela permettrait au PSG de récupérer une somme d’argent non négligeable. Mais selon Football365, le vent a tourné récemment et les dirigeants des Blues avouent une préférence pour Malcom, autre ailier brésilien qui évolue à Bordeaux. Néanmoins, le dossier du Girondin est autrement plus compliqué, puisque son club n’est clairement pas vendeur en cours de saison. Tout le contraire du PSG, qui ne demande qu’à se défaire d’un joueur qui reste le Brésilien le plus utilisé de son histoire. Chelsea devra probablement s'en contenter.