PSG : Cette rumeur mercato dérange, le Barça soupçonne un titi

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Les tensions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ne sont pas près de disparaître.

En plus du cas Neymar, qui a opposé les deux formations pendant tout le mercato cet été, d’autres dossiers ne font qu’empirer leurs relations. Cette fois, il faut plutôt regarder dans les catégories inférieures avec les jeunes Kays Ruiz (17 ans) et Xavi Simons (16 ans) qui ont quitté les Blaugrana pour le champion de France ces dernières années. De quoi donner des envies de revanche au Barça ? C’est possible si l’on en croit L’Equipe. Ce mardi, le quotidien sportif révélait l’intérêt du club catalan pour le titi parisien Edouard Michut (16 ans).

Les dirigeants barcelonais auraient rencontré l’agent du milieu de terrain afin de lui présenter une proposition de projet. Un nouveau rendez-vous serait prévu en janvier prochain. Bien sûr, cette rumeur mercato a rapidement alerté la presse catalane, dont Mundo Deportivo qui s’est renseigné auprès du Barça. Résultat, les Blaugrana démentent. Michut a bien été supervisé à quelques reprises, mais sans qu’aucun rapport positif ou négatif ne soit rédigé. C’est pourquoi Barcelone soupçonnerait le jeune Parisien de l’utiliser pour parvenir à ses fins : la signature d’un contrat professionnel au PSG par exemple…