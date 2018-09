PSG : Cette recrue taillée pour Tuchel va en bluffer plus d'un

Dans : PSG, Ligue 1.

En dehors de l’arrivée prestigieuse de Gianluigi Buffon, le recrutement du PSG n’a pas vraiment fait rêver ses supporters. Là n’est pas l’essentiel si jamais les joueurs sont performants par la suite, on se souvient par exemple que Marco Verratti était arrivé dans l’anonymat total, avant de devenir l’un des chouchous du Parc des Princes. Est-ce que cela pourrait arriver à Juan Bernat, remplaçant du Bayern Munich arrivé en urgence pour occuper le poste d’arrière gauche en compagnie de Layvin Kurzawa. S’il n’a clairement pas les faveurs des pronostics, le défenseur espagnol possède des qualités qui peuvent plaire à Paris, souligné le spécialiste du championnat allemand Jean-Charles Sabattier.

« Sur les 100, 115 matchs qu’il a pu jouer avec le Bayern Munich, il a toujours eu un bon relais devant lui, le plus souvent Franck Ribéry. Il va apporter des options supplémentaires au PSG et j’insiste là-dessus, il a une très bonne qualité de centres et pourra trouver des solutions, notamment avec Edinson Cavani dans la surface. Je trouve que c’est un recrutement plutôt intelligent. C’est un joueur assez revanchard, déterminé à prouver sa valeur après une dernière saison compliquée pour lui (12 matchs). Il n’avait plus forcément sa place à Munich où on lui reprochait d’avoir un jeu trop porté vers l’avant et de ne pas avoir une assise défensive suffisante », explique ainsi le consultant désormais chez bein SPORTS. Autrement dit, Bernat arrive avec un profil taillé pour le 3-5-2 cher à Thomas Tuchel.