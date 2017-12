PSG : Cette piste inattendue au mercato que Courbis valide à 100 %

Dans : PSG, Mercato.

Ce n’est pas vraiment le genre de la maison, mais le PSG pourrait tenter un nouveau coup avec un joueur libre, six mois après avoir recruté Daniel Alves qui arrivait à la fin de son contrat avec la Juventus. Cette fois, le pari est beaucoup plus osé puisqu’on parle de Lassana Diarra pour renforcer à moindre frais le milieu de terrain parisien. L’ancien joueur de Chelsea, Arsenal ou du Real Madrid a l’expérience pour, et il avait montré lors de son passage à Marseille qu’il avait aussi encore du feu dans les jambes quand il le voulait bien. Pour Rolland Courbis, le PSG a de bonnes raison de se pencher sur son cas.

« En tout les cas il n’y a aucun risque. Le seul truc qui peut arriver, c’est une bonne surprise. On ne sait vraiment dans quel état il est, avec des blessures ou pas ? Mais un Lassana Diarra tel qu’on l’a vu à l’Olympique de Marseille dans les six premiers mois, il avait gagné sa place en équipe de France. Il ne coutera pas grand-chose, cela ne peut être qu’un plus », a expliqué l’ancien entraineur sur les ondes de RMC. Surtout qu’il se murmure le fait que Lassana Diarra soit en train de négocier sa résiliation de contrat dans les Emirats, ce qui pourrait lui permettre d’arriver comme une fleur à Paris.