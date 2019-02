PSG : Cette erreur fatale à ne pas commettre avec Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’heure où la présence de Marco Verratti face à Manchester United est de plus en plus incertaine, il y a de quoi s’inquiéter par rapport au milieu de terrain qui sera aligné pour ce choc européen.

Le PSG, comme ce fut le cas à Liverpool en début de saison, prendra-t-il le bouillon dans l’impact à Old Trafford ? La crainte existe et dans ces conditions, rappeler Adrien Rabiot est une idée souvent proposée par les observateurs. Si l’idée est tentante, Ambre Godillon estime qu’elle ne rendrait finalement service à personne, tant la situation est crispée dans ce dossier.

« Je suis partagée sur cette réintégration. Il y a une urgence sportive à laquelle Tuchel peut répondre en le réintégrant parce qu'il ne dispose que de deux milieux de métier et les deux ne sont pas aptes. Verratti est en phase de reprise et Paredes n'a pas eu de préparation. Rabiot peut répondre à ça mais dans quel intérêt ? Est-ce que c'est dans l'intérêt du vestiaire, des dirigeants, qui se désavoueraient ? Il y a un litige, il a été mis de côté. Il a des problèmes personnels. Paris peut être indulgent, oui, mais sera-t-il à 100% dans sa tête et son corps ? Quel accueil aurait-il avec les supporters ? Ce serait contre-productif, surtout pour un joueur sensible », a livré la journaliste de Yahoo, qui sait que le résultat du match à Manchester sera de toute façon le seul juge de paix dans la situation actuelle du PSG au milieu.