PSG : Cette décision radicale d’Al-Khelaïfi confirmée !

Dans : PSG, Ligue 1.

Après Laurent Blanc puis Unai Emery, c’est Thomas Tuchel qui s’est heurté à ce qui s’appelle désormais la malédiction du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Le club de la capitale n’arrive pas à enchainer les succès dans cette épreuve, et recule même au fil des temps puisqu’il n’atteint désormais plus les quarts de finale. Et pourtant, entre l’osmose dans le groupe, les changements de système, la bonne phase de poule et la victoire 0-2 à Manchester à l’aller, cela pouvait être l’année du PSG. Mais tout s’est encore une fois écroulé de manière quasiment impensable face aux Red Devils. Malgré cette déception immense, l’entraineur allemand est plutôt épargné par les critiques. Cela devrait lui permettre de non seulement continuer l’aventure la saison prochaine, mais aussi de prolonger son contrat.

Selon L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a en effet confirmé son offre émise avant le match retour face à Manchester United. Il s’agit tout simplement d’une clause prévue dans le contrat de l’ancien coach du Borussia Dortmund, et qui prévoit de lever l’option pour une troisième saison. Autant dire que les négociations devraient se faire sur du velours, et permettre ainsi à Tuchel de s’engager jusqu’en juin 2021 au PSG. Un geste fort qui montre que cet échec européen ne remet pas en cause ses qualités ni son avenir. Une option qu’Unai Emery avait par exemple dans son contrat également, mais qui n’avait jamais été activée. « Je veux rester longtemps, grandir et avoir des succès avec ce club », avait fait savoir Thomas Tuchel ce lundi en conférence de presse. Son désir devrait être exaucé dans les prochaines semaines.