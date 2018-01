PSG : Cette décision osée mais approuvée par un ex de l’OL

Dans : PSG, Coupe de France, Rennes, OL.

Etonnante trêve hivernale pour le PSG, qui avait, dès la fin du dernier match de l’année, pris la direction du Qatar pour deux jours d’opération promotionnelle, avant de laisser ses joueurs partir en vacances.

La reprise a en conséquence été repoussée, et ce jusqu’à ce mercredi, à la demande des joueurs. Une décision surprenante puisque la troupe d’Unai Emery n’aura donc que quatre jours pour préparer le match de Coupe de France face à Rennes. Un timing serré qui permet certes à des joueurs très sollicités de couper pendant l’hiver, mais qui pourrait compliquer leur retour en forme immédiat sur les terrains, face à des Rennais qui ont eux, repris jeudi dernier. Avec l’écart entre le PSG et le reste des équipes françaises, le danger est a priori limité, et c’est ce que confirme Robert Duverne, ancien préparateur physique de l’OL qui a déjà connu ce cas de figure précis.

« Ça ne me surprend pas et ne m'inquiète pas pour eux. On l'avait fait avec Lyon une année. On avait repris trois jours avant le premier match de janvier et on avait gagné largement. C'est important que ces joueurs coupent d'un point de vue psychologique. Ça leur fera beaucoup de bien », a expliqué le futur préparateur physique de l’Impact de Montréal dans les colonnes de L’Equipe. Une reprise très tardive qui ne pose donc pas de problème… surtout si le PSG gagne à Rennes dimanche.