PSG : Cette attaque à 45 ME au timing impeccable peut faire mouche

Dans : PSG, Mercato.

Gianluigi Buffon, présenté ce lundi, est la seule et unique recrue du PSG cet été. A l’heure où les joueurs ont repris l’entrainement depuis plusieurs jours désormais, cela fait léger.

Mais entre la Coupe du monde, les soucis avec le fair-play financier, et la concentration des dirigeants sur les ventes, ce retard est compréhensible. Néanmoins, la deuxième quinzaine de juillet devrait être très active à ce niveau, et cela commencera bien évidemment par les dossiers chauds. Le PSG s’active pour trouver un milieu récupérateur, et fait le forcing auprès de Chelsea et N’Golo Kanté.

En défense, le champion de France accélère aussi sur la piste Alex Sandro. Sky Italia annonce ainsi une offre imminente de la part des Parisiens pour Alex Sandro, avec un timing qui n’est pas anodin. A l’heure où la Juventus rêve d’officialiser l’arrivée de Cristiano Ronaldo, le coût engendré par la venue du Portugais sera colossal pour les finances de la Vieille Dame. Une belle offre de la part du PSG pour le latéral brésilien pourrait ainsi aider la finalisation de cette opération XXL, et permettre à tout le monde d’être content. On parle d’une tentative à hauteur de 45 ME de la part du club francilien, afin de compléter sa ligne défensive 100 % brésilienne pour la saison à venir.