PSG : Cette anomalie doit être réparée, Riolo interpelle Tuchel

Cet été, le Paris Saint-Germain a été très actif sur le marché des transferts. Le milieu de terrain a notamment été renforcé par le directeur sportif Leonardo…

En effet, Idrissa Gueye et Ander Herrera ont posé leurs valises dans la capitale française pour le plus grand bonheur de Thomas Tuchel. Mais après quatre mois de compétition, l’un a beaucoup plus joué que l’autre. Effectivement, le Sénégalais s’est imposé comme un titulaire indiscutable, au contraire de l’Espagnol. S’il ne conteste pas du tout les qualités de l’ancien joueur d’Everton, Daniel Riolo a cependant estimé sur RMC qu’Ander Herrera devrait jouir d’un temps de jeu bien plus conséquent au Paris Saint-Germain.

« Au milieu de terrain, on nous a vendu le trio post-Real... Deux mois après, on n’en est moins sûr… Tu ne sais pas si ça va tenir la route. Je suis circonspect. Je voudrais qu’on donne beaucoup plus de temps de jeu à Ander Herrera, j’y crois beaucoup. Tuchel, Fais-en un joueur important ! Sans arrêt, dans toutes tes réflexions tu es ramené à un principe de réalité… Bon, après tout on verra bien mars » a indiqué Daniel Riolo, pas du tout certain que le trio Marquinhos-Verrratti-Gueye fasse la maille dans les grandes affiches de Ligue des Champions. Depuis plusieurs semaines, le journaliste de RMC a notamment émis de gros doutes sur la position du Brésilien, qu’il considère davantage comme un défenseur central.