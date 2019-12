PSG : Cette annonce sur Neymar et Mbappé, le Qatar peut pleurer

Dans : PSG.

Tous les deux sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar et Kylian Mbappé sont régulièrement annoncés sur le départ.

Pas de quoi semer la panique pour Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, qui ont montré l’été dernier qu’ils avaient les moyens de répondre aux pressions, en conservant Neymar malgré sa volonté de revenir au FC Barcelone. Car actuellement, le PSG est en position de force. Le club de la capitale a ses deux stars sous contrat, et il se montre logiquement très gourmand pour ne serait-ce qu’envisager un transfert. Ce sera en effet 222 ME pour Neymar, soit le prix auquel il a été acheté, et plus de 300 ME pour Mbappé, sans garantie que le deal se fasse pour autant. Mais le temps est comme souvent dans le football, favorable aux joueurs s’ils émettent le désir de partir.

Car selon AS, le PSG n’a absolument aucune chance de prolonger Neymar ou Mbappé dans les années à venir, malgré ses tentatives. Ces derniers temps, Nasser Al-Khelaïfi s’est rapproché de Mbappé pour évoquer cette possibilité, mais le champion du monde lui a fait comprendre qu’il ne discutait pas de cela pendant sa saison. Avec le Brésilien, le renouveau actuel de Neymar permet des discussions plus ouvertes, mais le voir signer un nouveau contrat après l’été dernier agité et les prises de position musclées de Leonardo semble assez impensable. Résultat, le média espagnol annonce que le PSG sera quand même forcé de regarder ce qu’on lui propose pour ses deux attaquants vedettes l’été prochain, histoire de ne pas se retrouver dans une situation très compliquée en juin 2021. D’ici là, les phases finales de la Ligue des Champions auront aussi permis d’y voir plus clair sur les ambitions et les désirs de Neymar et Mbappé.