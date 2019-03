PSG : Cet évènement inattendu, le vestiaire parisien ne s'en remet pas

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est avec beaucoup d’absents que le PSG a repris le chemin de l’entrainement, enfin les derniers matchs internationaux et la rencontre face à Toulouse de ce dimanche.

Et visiblement, la bonne humeur était au rendez-vous en raison d’un événement particulier. En effet, pendant la semaine, Marco Verratti a inscrit un but à l’occasion du match de l’Italie face au Liechtenstein. Le milieu de terrain est entré sur le côté de la surface, a éliminé son adversaire et a enroulé une frappe qui a fait mouche. Grosse émotion, de la Botte jusqu’à Paris, où l’ancien de Pescara a été la victime du vestiaire pendant plusieurs jours, comme le raconte Thomas Tuchel avec le sourire en coin.

« C'est incroyable. Pour moi, c'était impossible qu'il marque (sourire) ! À l'entraînement, il a marqué vendredi aussi, même si c'était sans gardien ! Il y a beaucoup de blagues dans le vestiaire ! On va voir s'il est capable de continuer comme ça », a ainsi mis au défi l’entraineur parisien. Pour mémoire, Marco Verratti n’a marqué que cinq buts en Ligue 1 en sept ans de présence au Paris Saint-Germain, et sa dernière réalisation en championnat remonte au 6 mai 2017, lors d’un 5-0 face à Bastia.