PSG : Cet échec a fait pleurer Tuchel au mercato

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain a livré une véritable bataille au FC Barcelone durant le mercato dans la course à la signature de Frenkie De Jong. Malheureusement pour le champion de France en titre, c’est le club catalan qui a raflé la mise.

En effet, le prodige néerlandais a opté pour Barcelone, où il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Pourtant, le Paris Saint-Germain a fait son maximum pour obtenir le renfort de celui qui avait véritablement crevé l’écran en Ligue des Champions avec l’Ajax Amsterdam. Preuve que le PSG désirait plus que tout s’offrir Frenkie De Jong, Thomas Tuchel a tout simplement lâché quelques larmes quand il a appris le choix du Néerlandais, selon l’agent de ce dernier.

« Tout le monde sait l’intérêt qu’il y avait autour de lui et Frenkie a soigneusement pesé toutes les options les unes contre les autres. Il fallait que ce soit Barcelone. Je le connais depuis si longtemps, je sais quand il veut vraiment quelque chose. Thomas Tuchel était littéralement en larmes lorsque le Barça a remporté la bataille » a confié Ali Dursun au média néerlandais Voetbal International. On est évidemment pas obligé de croire l’agent de Frenkie De Jong, même s’il apparaît évident que le Paris Saint-Germain était extrêmement déçu d’apprendre qu’il avait perdu la bataille face au FC Barcelone dans la course à la signature d’un joueur aussi talentueux, doté d’un potentiel énorme.