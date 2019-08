PSG : Cet attaquant est invendable au mercato, et ce n'est vraiment pas Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Recruté l’été dernier sous l’insistance de Thomas Tuchel, Eric Choupo-Moting fait partie des OVNI de la saison du PSG.

L’attaquant camerounais a joué beaucoup plus que prévu en raison des blessures, et il n’en a clairement pas profité pour se montrer à son avantage. Son raté digne de vidéo-gag contre Strasbourg a fini de le faire passer de « chouchou » des supporters à l’un des bides de la saison. A 30 ans, il n’est plus désiré dans l’effectif parisien, mais il sera quasiment impossible de s’en défaire. Et pourtant, Leonardo avait consenti de gros efforts, puisqu’il avait accepté une offre de Lecce pour un prêt avec prise en charge d’une partie de son salaire.

Un prêt sans retour donc puisque l’ancien de Stoke City n’a plus qu’un an de contrat. Mais Choupo-Moting a refusé, et devrait continuer à le faire malgré une offre améliorée sur deux ans du club italien. Le Lion Indomptable est persuadé qu’il vaut mieux aller au bout de son contrat au PSG pour mieux partir ensuite, et qu’il aura du temps de jeu au cours de la saison de toute façon. Seule nouveauté dans ce dossier, contrairement à Antero Henrique, Leonardo n’a pas du tout poussé son attaquant vers la sortie en allant au bras de fer, le directeur sportif brésilien ayant visiblement d’autres chats à fouetter pendant ce mois d’août.