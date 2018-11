PSG : Cet arbitre qui n'en pouvait plus de Verratti le pleurnichard

Dans : PSG, Ligue 1.

Actuellement en pleine promotion de son livre "Enfin libre", Tony Chapron n'a pas hésité à déblatérer sur des joueurs du Paris Saint-Germain.

Sa carrière d'arbitre s'est brutalement terminée sur la pelouse de La Beaujoire en janvier dernier, lors d'un match entre Nantes et Paris. Coupable d'un mauvais geste, étant l'auteur d'un croche-pied sur le défenseur nantais Diego Carlos, Tony Chapron s'est, depuis, reconverti en consultant sur Canal+. Retiré des terrains depuis quelques mois, l'ancien arbitre international a profité de sa nouvelle vie pour sortir un livre. Dans celui-ci, l'ex-homme en noir a livré son ressenti sur les différents acteurs de la Ligue 1. Et durant la promotion de "Enfin libre", Chapron en a profité pour enfoncer certains joueurs du PSG.

« Le joueur le plus difficile à arbitrer en Ligue 1 ? Verratti ! C’est un joueur incontrôlable et talentueux. Très rigolo en dehors, mais sur le terrain, c’est un petit pitbull, parce qu’il est toujours derrière vous en train de réclamer quelque chose, en train de pleurer. Ibrahimovic ? Il est impoli avec tout le monde. Il n’a aucune empathie vis-à-vis des autres. Ibrahimovic ne respecte pas ses coéquipiers, pas ses adversaires et encore moins les arbitres… Ça fait beaucoup. Il est le seul homme sur le terrain », a balancé, sur RMC, Chapron, qui fait donc encore des cauchemars en pensant au PSG, surtout qu'il a eu une grosse brouille avec l'avant-centre suédois en 2015, quand il a refusé de lui donner le ballon du match après le triplé de Zlatan contre Lorient.