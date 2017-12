PSG : Cet agent qui énerve le Paris SG au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Encore en vacances pour quelques instants, les joueurs parisiens ont tous coupé pendant la trêve hivernale, pour mieux repartir en 2018 dans une année de Coupe du monde.

Une donnée qui pèse énormément dans l’esprit de Javier Pastore, qui aimerait bien avoir plus de temps de jeu, notamment dans les gros matchs, afin de se faire voir et de disputer le Mondial en Russie avec l’Argentine. Pour le moment, ce n’est pas le cas, et El Flaco pourrait donc quitter le PSG cet hiver. Toutefois, malgré l’intérêt de plusieurs formations, notamment en Italie, un transfert sera compliqué à conclure, Paris n’étant pas certain de vouloir le vendre, et son prix ainsi que son salaire ne seront pas négligeables. De son côté, le joueur hésite également en raison de son attachement à la capitale et à son club.

En revanche, les choses sont plus claires pour son entourage, et notamment son agent. Marcelo Simonian, qui gère ses intérêts depuis longtemps, envoie ainsi quelques messages pour faire chauffer un possible transfert, et selon L’Equipe, cette attitude déplait fortement au PSG. Même Unai Emery n’aurait pas aimé le timing des déclarations de Simonian, qui avait confié à quelques médias que Javier Pastore allait disputer, contre Caen fin décembre, son dernier match sous le maillot du PSG. Une remontrance à la reprise est possible dans ce dossier, surtout que la dernière fois qu’Antero Henrique a eu un agent dans le collimateur, c’était celui qui agitait l’été de Marco Verratti, et a fini par se faire virer par le milieu de terrain italien…