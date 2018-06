PSG : Ces trois joueurs qui ont empêché Sarri de signer à Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ancien entraîneur de Naples, Maurizio Sarri n’a toujours pas trouvé de point de chute. Annoncé proche de Chelsea, le manager de 59 ans aurait pu signer au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Effectivement, avant d’officialiser la venue de Thomas Tuchel, l’état-major francilien avait pensé à celui qui a fait le bonheur du Napoli durant 3 saisons. Mais dans une interview accordée à Tutto Napoli, un ami de Maurizio Sarri a expliqué pourquoi ce dernier avait refusé de signer au Paris Saint-Germain.

« La dernière fois que j’étais avec lui, il m’a dit que le PSG le voulait, mais c’est un club qui n’est pas fait pour lui. Il m’a dit : "comment puis-je former un onze avec Rabiot, Verratti et Motta au milieu". Ce sont des joueurs qui ne courent pas, peu utiles pour son idée du football » a expliqué Mauricio Brachi, très proche de l’ancien entraîneur de Naples. Une remarque qui ne plaira sans doute pas au PSG ni aux joueurs cités. Mais qui n’est pas vraiment étonnante quand on sait l’idée très précise du football qui anime l’entraîneur italien, dont le jeu est basé sur un pressing très intensif. Un jeu qu’Unai Emery avait tenté de mettre en place, en vain…