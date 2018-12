PSG : Ces insultes à Strasbourg que Verratti ne digère pas

Dans : PSG, Ligue 1, RCSA.

Menés au score et sérieusement secoués à Strasbourg, les joueurs du Paris Saint-Germain ont su trouver les ressources pour aller chercher l’égalisation (1-1).

Souvent très faciles en championnat, les troupes de Thomas Tuchel ont cette fois-ci du mettre le bleu de chauffe, avec quelques frictions intenses. Marco Verratti, tout comme Stanley Nsoki ou Daniel Alves, n’était jamais bien loin et le milieu de terrain italien s’en est justifié après la rencontre, accusant clairement les Strasbourgeois d’avoir dépassé les bornes par leurs paroles.

« On a fait un match nul sur un terrain difficile. On a réalisé une bonne prestation, peut-être pas en première mi-temps mais en deuxième mi-temps on a mieux joué. Le match nul est donc mérité. C’était difficile, mais tous les matchs sont différents. On a fait un bon début de championnat avec 14 victoires de suite, mais ce n’est jamais facile de réaliser une telle performance. On était nerveux ? Quand on joue face à ces adversaires on est toujours respectueux, toujours sérieux. Mais quand on commence à insulter ta famille, tu es un être humain ! Tu peux ‘péter un câble’ ! Je pense que c’était un moyen de nous sortir du match mais il faut être respectueux. On est des êtres humains, on a une famille… », a souligné un Marco Verratti qui a toujours autant de difficultés, insultes ou pas, à conserver son calme sur un terrain de football.