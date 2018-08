PSG : Ces deux joueurs vont quitter Paris, c'est inévitable

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Plutôt calme jusqu’à présent, le mercato du Paris Saint-Germain devrait brutalement s’accélérer dans les prochains jours.

Dans le sens des arrivées puisque le club francilien recherche toujours un latéral gauche et un milieu défensif, mais également dans le sens des départs. Prêtés la saison dernière, Jesé Rodriguez et Gonçalo Guedes sont notamment concernés. Le second cité serait même proche d’un retour au FC Valence, un accord à hauteur de 45ME ayant été évoqué par la presse espagnole ces dernières heures.

En tout cas du côté du Paris Saint-Germain, on ne compte plus (du tout) sur les deux joueurs. La preuve, ils n’ont même pas été enregistrés dans l’effectif du club sur le site officiel du PSG. En effet, la ligne « attaquants » ne comporte que trois noms : ceux de Neymar, Cavani et Mbappé, Di Maria étant quand même là, mais avec les milieux de terrain. Reste que pour l’heure, les deux joueurs de 21 et 25 ans sont sous contrat avec le PSG. Et le champion de France en titre a tout intérêt à trouver une solution rapidement, sans quoi la place laissée libre par Ben Arfa dans le loft pourrait rester chaude la saison prochaine…