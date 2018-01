PSG : Cela ne fait aucun doute, l'UEFA a plombé le PSG au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Longtemps annoncé au Paris Saint-Germain, Wendel s’est finalement engagé avec le Sporting Portugal ce week-end.

Pourtant, l’état-major de l’actuel leader de la Ligue 1 avait fait du jeune Brésilien de Fluminense sa priorité du mercato hivernal afin de renforcer son milieu de terrain. Mais alors, qu’est-ce qui a bloqué pour que ce transfert capote dans la dernière ligne droite et à la surprise générale ? Ce lundi, Globo Esporte fait le point sur ce dossier en dressant la liste des clubs qui se sont disputé la signature du joueur.

Selon le média brésilien, quatre clubs ont fait des offres concrètes à Fluminense pour Wendel : le Sporting, le PSG, Porto et le CSKA Moscou. Rapidement, les offres de Porto (proposition de paiements échelonnés jusqu’en 2020) et du CSKA Moscou (négociations très lentes) ont été recalées par le club brésilien, qui ne discutait alors plus qu’avec le PSG et le Sporting Portugal.

Fluminense voulait absolument vendre Wendel cet hiver

Indiscutablement, « la meilleure proposition était celle du PSG : 10ME. Fluminense et Paris sont tombés d’accord verbalement en août » explique Globo avant de dévoiler la raison du rétropédalage express de Fluminense dans ce dossier vis-à-vis du PSG. « Dans cet accord, le joueur ne signait qu’en 2018. Le problème c’était le fair-play financier. L’attente a été de plus de 120 jours ». Ainsi, Fluminense a décidé d’accélérer les négociations avec le Sporting Portugal pour tirer bénéfice dès cet hiver de la vente de Wendel et un accord a été conclu pour un transfert compris entre 5 et 10ME avec paiement immédiat. Les mains libres, Paris aurait conclu ce deal sans aucun problème…