PSG : Ce témoignage glaçant sur les entrainements du Paris SG

Dans : PSG, Ligue 1.

Particulièrement attendu sur le recrutement, qui est la face la plus spectaculaire et la plus médiatisée d’un club au lancement d’une saison, Leonardo va aussi devoir serrer la vis au Paris Saint-Germain.

Le club de la capitale laisse faire trop de choses à ses joueurs, et cela va changer a promis Nasser Al-Khelaïfi dans une récente interview. Une déclaration qui répond aux attentes d'un Thomas Tuchel qui semble avoir baissé les bras à ce niveau en fin de saison. Un ton plus dur qui risque de faire quelques dégâts, tant les mauvaises habitudes sont ancrées. Ce vendredi, Le Parisien se penche sur ce dossier, et révèle un témoignage assez édifiant à ce sujet. Citant un proche d’un des Brésiliens du PSG, le quotidien francilien annonce que les horaires d’entrainement ne sont clairement pas respectés par tout le monde.

« Le PSG est devenu une favela ces dernières années. Quand les premiers joueurs arrivent sur le terrain d’entraînement, d’autres sont encore sur le parking », explique ainsi un témoin de ces scènes trop récurrentes, où le décalage sur la présence sur le terrain d’entrainement entre certains joueurs peut donc paraître très long pour des joueurs qui ne sont pas irréprochables sur et donc en dehors du terrain.