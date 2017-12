PSG : Ce symbole de QSI que Paris hésite à faire disparaître

Dans : PSG, Mercato.

Le marché hivernal du PSG ne sera pas aussi spectaculaire que celui de l’été dernier, mais Paris a néanmoins quelques mouvements de prévus, et nécessaires.

Dans le sens des départs, plusieurs éléments importants pourraient profiter de leur forte valeur marchande pour se voir indiquer la sortie, et ainsi aider le club de la capitale à équilibrer son bilan financier. Parmi eux, on retrouve Javier Pastore, qui plait clairement à l’Inter Milan. De son côté, l’Argentin a quasiment fait ses adieux au public du Parc des Princes lors du dernier match face à Caen, mais il a dans le même temps clamé son amour pour Paris et sa volonté de s’imposer alors que son temps de jeu est enfin conséquent depuis quelques semaines. Qu’en pense la direction parisienne ? Et bien selon Yahoo Sport, elle ne sait plus trop quoi faire avec un joueur exemplaire et talentueux, mais trop souvent blessé. Néanmoins, le fait qu’El Flaco ait été la première recrue d’ampleur de l’ère qatarie lui procure aussi un statut particulier.

« Dans l’entourage du joueur, on annonce que l’ancien palermitain devrait plier bagage cet hiver afin qu’il regagne une place de titulaire indiscutable en vue du Mondial 2018 avec l’Albiceleste. Le n°27, lui, aimerait rester dans la capitale mais y manque cruellement de garanties. La direction parisienne, elle, reste partagée entre le besoin pécuniaire et sportif de le laisser filer, et l’envie de poursuivre l’aventure avec un symbole de l’ère Qatarie », explique Yahoo Sport, pour qui le PSG va devoir faire un choix, même si celui-ci pourrait aussi être dicté par les offres que le club pourrait recevoir cet hiver.