PSG : Ce supporter est dégoûté, il n’arrive pas à détester Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme on pouvait s’y attendre, les sifflets contre Neymar n’ont pas duré très longtemps au Parc des Princes.

Alors que les fans lui promettaient l’enfer après ses envies d’ailleurs et ses provocations sur la remontada, l’attaquant du Paris Saint-Germain a retourné une bonne partie du public francilien en quelques semaines. Il faut dire que le Brésilien s’est montré indispensable dès son retour à la compétition, avec des buts décisifs contre Strasbourg, l’Olympique Lyonnais et Bordeaux. Résultat, même un fervent supporter comme Malik Bentalha ne peut résister à la tentation d’admirer l’agaçant Neymar.

« Si j’en veux encore à Neymar ? Ouais bien sûr… Je ne l’ai pas sifflé mais je l’ignore parce que le cinéma de cet été, c’était extraordinaire. C’est du jamais vu, a rappelé l’humoriste sur les ondes de RMC. Il peut mettre six retournés contre Strasbourg... C'est un génie. Ce qui est énervant, c’est que la frontière entre l’amour et la haine est très fine avec ce joueur. J’aurais aimé qu’il se plante cette année mais il est trop fort. C’est un génie mais ce ne sont pas ses buts contre Strasbourg ou Chambéry qui vont faire oublier son cirque. On verra en février. » Performant en championnat, Neymar sera surtout attendu au tournant pendant la phase éliminatoire de la Ligue des Champions.