PSG : Ce que fait Mbappé, ça devrait être interdit

Dans : PSG, Ligue 1.

Les louanges pleuvent sur Kylian Mbappé, et la démonstration effectuée face au Bayern Munich n’a fait qu’amplifier ce phénomène. A seulement 18 ans, l’attaquant parisien fait preuve d’une maturité à toute épreuve et d’une justesse dans le jeu digne des joueurs les plus expérimentés, le tout avec une puissance et une rapidité qui font des ravages. De quoi forcer l’admiration des observateurs qui comptent dans le monde du football. Consultant très apprécié de la télévision anglaise sur la chaine BT Sport, Rio Ferdinand a expliqué à sa façon à quel point le natif de Bondy était fort.

« C’est illégal ce qu’il fait ! Ce devrait être interdit, c’est tellement incroyable et beau à regarder. J’adore », a livré l’ancien défenseur de Manchester United et de l’équipe d’Angleterre. Il est vrai qu’avec tout l’attirail d’accélérations et de passements de jambes, Kylian Mbappé arrive à être efficace dans ses dribbles et ses transmissions, ce qui en fait un joueur non seulement admirable à regarder, mais aussi redoutablement mortel dans les 30 mètres adverses.