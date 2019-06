PSG : Ce protégé de Tuchel attend beaucoup du mercato

Dans : PSG, Mercato.

La saison est terminée au PSG mais de nombreux joueurs sont encore sollicités par des matchs internationaux. C’est le cas de Colin Dagba, en piste avec les Espoirs pour la première fois de sa jeune carrière, et qui a été convoqué afin de disputer le championnat d’Europe de sa catégorie. Pour celui qui a du annuler ses vacances, c’est bien évidemment un « rêve ». Mais le défenseur parisien, que Thomas Tuchel apprécie particulièrement, espère bien continuer à franchir les étapes avec le Paris SG la saison prochaine, et affirme en tout cas clairement ses ambitions de voir son temps de jeu déjà intéressant augmenter encore.

« Je me surprends et parfois j’ai du mal à croire à ce que je fais, à ce qui m’arrive. J’ai du mal à croire en mes capacités. Avec cette fin de saison, qui a été de bon augure pour moi, et avec ma soif et mon envie, c’est sûr que je me dis qu’à moyen ou long terme, j’aimerais être titulaire au PSG. C’est le club qui m’a fait confiance », a livré l’ancien de Boulogne-sur-Mer à L’Equipe. Une ambition élevée mais mesurée, même si le latéral suivra certainement avec attention le marché des transferts pour savoir ce qu’il adviendra de Thomas Meunier et Daniel Alves cet été.