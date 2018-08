PSG : Ce projet fou du PSG est en train de décoller

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis l’arrivée du Qatar à Paris, les choses sont claires. Non seulement les dirigeants ont de grandes ambitions sportives avec un recrutement clinquant, mais aussi la volonté de s’installer sur le long terme en développant le perfectionnement du club, de ses infrastructures, la qualité de son centre de formation et la commercialisation de sa marque. Sur ce plan, le PSG a beaucoup misé sur le marketing en Asie, avec des évènements, des académies, et des tournées. Et c’est en train de prendre. C’est ce que constate un ancien joueur parisien désormais sur place : Ezequiel Lavezzi.

« Il y a forcément un grand intérêt qui s’est développé, car le Paris Saint-Germain figure, aujourd’hui, parmi les meilleures équipes de la planète. Et il y a des joueurs du PSG dont le nom suscite beaucoup de passion dans cette région du monde (…) Oui, clairement, il y a de plus en plus de gens qui aiment le PSG, ici, en Asie (…). Où que tu ailles, il est très probable que tu croises des supporters du PSG avec les couleurs de leur club », a expliqué l’Argentin au magazine du club de la capitale française. Un marché asiatique que tout le monde cherche à conquérir, car que ce soit en terme de paris sportifs, de merchandising, de droits télés ou de suivi sur les réseaux, il s’agit d’un Eldorado au potentiel énorme. Et si des clubs comme Manchester United ou le Real Madrid ont pris une énorme avance, le PSG est en train de marquer des points en Asie.